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В «Матч ТВ» отреагировали на бойкот «Краснодара» из-за дисквалификации Кордобы

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Заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов отреагировал на слова генерального директора «Краснодара» Владимира Хашига, который раскритиковал «Матч ТВ» из-за записи из раздевалки, на которой форвард краснодарского клуба Джон Кордоба оскорбительно отзывался об арбитрах матча.
В «Матч ТВ» отреагировали на бойкот «Краснодара» из-за дисквалификации Кордобы
  • Gettyimages.ru

«Заявления «Краснодара» в адрес «Матч ТВ» уже не удивляют. После игры представители клуба возмущались судейством, теперь во всём виноваты представители СМИ. Ну кто-то же должен быть виноват, помимо самих себя», — написал Конов в своём Telegram-канале.

Он также подчеркнул, что его поразили фейки об отправке видео КДК. По его словам, видеозапись на ресурсах «Матч ТВ» увидели представители судей и КДК.

«Нас никто не просил ничего присылать, мы не отправляли, и автора видео не было на заседании. С нашей стороны зеркальных мер в адрес «Краснодара» не будет. Мы все любим и ценим то, что делает Сергей Галицкий, который звонил, общался с автором видео и не только», — заключил Конов.

В первом тайме матча «Краснодар» — ЦСКА главный судья встречи Сергей Иванов назначил три пенальти в ворота краснодарской команды. В перерыве Кордоба грубо оскорбил арбитров встречи.

Счёт в матче — 4:1 в пользу армейского клуба.

Ранее в «Краснодаре» объявили бойкот «Матч ТВ» из-за дисквалификации Кордобы.

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