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В «Краснодаре» объявили бойкот «Матч ТВ» из-за дисквалификации Кордобы

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Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг раскритиковал «Матч ТВ» из-за записи из раздевалки, на которой форвард краснодарского клуба Джон Кордоба оскорбительно отзывался об арбитрах матча.
В «Краснодаре» объявили бойкот «Матч ТВ» из-за дисквалификации Кордобы
  • Gettyimages.ru

«Сделал он это на испанском языке и без нецензурных слов! Сотрудники «Матч ТВ» сняли это исподтишка, из угла, в тот момент, когда наш футболист их не видел. После этого они отправили это видео в КДК. Этого им показалось мало, и они ещё сделали перевод на русский язык», — приводит слова Хашига официальный сайт «Краснодара».

Он также заявил, что всплеск эмоций форварда был вызван тем, что в первом тайме судья пропустил несколько нарушений на нём.

«Мы считаем это доносительством и прекращаем, как клуб, всяческие контакты с «Матч ТВ», кроме обусловленных контрактом «Мир РПЛ» и «Матч ТВ», — добавил Хашиг.

В первом тайме матча «Краснодар» — ЦСКА главный судья встречи Сергей Иванов назначил три пенальти в ворота краснодарской команды. В перерыве Кордоба назвал арбитров говнюками.

Счёт в матче — 4:1 в пользу армейского клуба.

Ранее глава КДК РФС Артур Григорянц сообщил, что комитет возбудил дело в отношении Кордобы из-за его высказываний в перерыве матча с ЦСКА.

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