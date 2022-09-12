Григорянц заявил, что КДК РФС возбудил дело в отношении Кордобы за оскорбления судей

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорянц сообщил, что комитет возбудил дело в отношении колумбийского нападающего «Краснодара» Джона Кордобы из-за его высказываний в перерыве матча с ЦСКА.

«КДК возбудил дело в отношении Кордобы за оскорбительное поведение в адрес официальных лиц матча. Дело возбуждено на основании информации «Матч ТВ», — приводит слова Григорянца Sport24.

В первом тайме матча «Краснодар» — ЦСКА главный судья встречи Сергей Иванов назначил три пенальти в ворота краснодарской команды. В перерыве Кордоба назвал арбитров говнюками.

Счёт в матче — 4:1 в пользу армейского клуба.

Ранее стало известно, что Кордоба резко высказался о работе арбитров в матче девятого тура чемпионата России по футболу с ЦСКА.