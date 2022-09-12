Григорянц заявил, что КДК РФС возбудил дело в отношении Кордобы за оскорбления судей
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«КДК возбудил дело в отношении Кордобы за оскорбительное поведение в адрес официальных лиц матча. Дело возбуждено на основании информации «Матч ТВ», — приводит слова Григорянца Sport24.
В первом тайме матча «Краснодар» — ЦСКА главный судья встречи Сергей Иванов назначил три пенальти в ворота краснодарской команды. В перерыве Кордоба назвал арбитров говнюками.
Счёт в матче — 4:1 в пользу армейского клуба.
Ранее стало известно, что Кордоба резко высказался о работе арбитров в матче девятого тура чемпионата России по футболу с ЦСКА.