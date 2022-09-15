Генеральный продюсер «Матч ТВ» заявил, что канал не отправлял оскорбления Кордобы в КДК

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин высказался по поводу дисквалификации форварда «Краснодара» Джона Кордобы за оскорбительные отзывы об арбитре матча.

«Заявление руководителя «Краснодара» не соответствует действительности, в КДК мы ничего не отправляли. Добавить к этому нечего», — написал Тащин в своём Telegram-канале.

Он также заявил, что корреспондент находился в аккредитованной зоне, имея все необходимые документы, и выполнял свою работу. По словам продюсера, некоторые любят искать причину поражения где угодно, но не в самих себе.

В первом тайме матча «Краснодар» — ЦСКА главный судья встречи Сергей Иванов назначил три пенальти в ворота краснодарской команды. В перерыве Кордоба назвал арбитров говнюками.

Счёт в матче — 4:1 в пользу армейского клуба.

Ранее генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг раскритиковал «Матч ТВ» из-за записи из раздевалки, на которой Кордоба оскорбительно отзывался об арбитрах матча.