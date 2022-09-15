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Генеральный продюсер «Матч ТВ» заявил, что канал не отправлял оскорбления Кордобы в КДК

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Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин высказался по поводу дисквалификации форварда «Краснодара» Джона Кордобы за оскорбительные отзывы об арбитре матча.
Генеральный продюсер «Матч ТВ» заявил, что канал не отправлял оскорбления Кордобы в КДК
  • Legion-Media

«Заявление руководителя «Краснодара» не соответствует действительности, в КДК мы ничего не отправляли. Добавить к этому нечего», — написал Тащин в своём Telegram-канале.

Он также заявил, что корреспондент находился в аккредитованной зоне, имея все необходимые документы, и выполнял свою работу. По словам продюсера, некоторые любят искать причину поражения где угодно, но не в самих себе.

В первом тайме матча «Краснодар» — ЦСКА главный судья встречи Сергей Иванов назначил три пенальти в ворота краснодарской команды. В перерыве Кордоба назвал арбитров говнюками.

Счёт в матче — 4:1 в пользу армейского клуба.

Ранее генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг раскритиковал «Матч ТВ» из-за записи из раздевалки, на которой Кордоба оскорбительно отзывался об арбитрах матча.

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