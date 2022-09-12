Хет-трик Вендела, дубль Сулейманова и первые победы «Урала» и «Факела»: чем запомнился девятый тур РПЛ

«Зенит» забил восемь безответных мячей в ворота «Оренбурга» и одержал самую крупную победу в истории клуба, а бразильцы Вендел и Малком отличились пять раз на двоих. Дубль Тимура Сулейманова помог «Пари НН» выиграть в Грозном у «Ахмата» и поспособствовать отставке их главного тренера. А «Урал» и «Факел» впервые в сезоне взяли верх над соперниками, одолев дома «Торпедо» и «Локомотив». Чем запомнился 9-й тур РПЛ — в материале RT.

Стильный дубль Сулейманова

«Пари Нижний Новгород» можно смело назвать одним из главных открытий первой трети сезона в Российской премьер-лиге. Летняя замена Александра Кержакова на Михаила Галактионова осталась непонятой многими болельщиками, однако пока команда выступает лучше, чем в прошлом сезоне. После девяти туров она располагается на восьмой строчке в таблице с 12 очками, тогда как год назад на аналогичном отрезке была десятой с 11.

В последних четырёх турах национального первенства нижегородцы одержали три победы при одной ничьей. Во встрече с «Ахматом» им в какой-то степени улыбнулась удача. Сначала Гамид Агаларов поскользнулся при исполнении одиннадцатиметрового и попал мячом себе в ногу, из-за чего гол был отменён. А затем Гиорги Шелия вышел далеко из ворот и неудачно выбил мяч в поле, чем моментально воспользовался Тимур Сулейманов, с острого угла запустивший «парашют» за спину вратарю.

Однако во втором тайме волжане в который раз проявили характер. Пропустив от Юрия Журавлёва на исходе часа противостояния, они в течение трёх минут заставили хозяев дважды капитулировать. Сначала Сулейманов в касание замкнул на дальнем углу прострел, увенчав успехом шикарный слаломный проход ангольского вингера Милсона, а затем Кирилл Гоцук первым откликнулся на подачу со штрафного Николая Калинского.

Сила воли и физическая готовность подопечных Галактионова по-настоящему поражают. В этом сезоне команда уступала в счёте в семи встречах РПЛ из девяти, но умудрились набрать в них шесть очков. Причём во вторых таймах «Пари НН» забил 14 мячей из 16. По этому показателю клуб уступает только «Зениту».

Что касается Сулейманова, то в прошлом розыгрыше национального первенства он отличился лишь раз, а в этом — уже пять. Воспитанник «Локомотива» при Галактионове начинал как резервист и «джокер», но быстро пробился в основу.

Вдобавок волжане невольно посодействовали второй тренерской отставке подряд. В прошлом туре после игры с ними был уволен наставник «Факела» Олег Василенко, а в этом — рулевой «Ахмата» Андрей Талалаев. Никогда прежде на старте сезона руководители клубов РПЛ так часто не меняли специалистов во главе команд — за 35 дней уже семеро покинули свои посты.

Первая победа Гончаренко

В Екатеринбурге состоялось первое выяснение отношений в зоне прямого вылета. «Урал» и «Торпедо» подошли к матчу, имея всего по одному очку в активе и по тренерской отставке в пассиве. Победитель получал возможность значительно улучшить положение в таблице, а проигравший рисковал окончательно опуститься на дно.

В результате хозяева всё же добыли драгоценные три очка, дебютные при Викторе Гончаренко. Символично, что в сложный момент команду вновь повёл за собой её многолетний лидер Эрик Бикфалви. Румын выступает за екатеринбуржцев с 2017 года и за это время превратился в их главную звезду.

Вот и исход ключевого противостояния он решил едва ли не в одиночку. За 20 минут до конца основного времени он нанёс точный удар в дальний угол из полукружия штрафной, а затем мастерски головой замкнул навес с фланга — 2:0. Это помогло нападающему преодолеть планку в 50 голов за «Урал» во всех турнирах. Более того, теперь он на четыре точных удара отстаёт от лучшего бомбардира в истории клуба Михаила Мысина (55). Причём тот ворота соперников, как правило, поражал во втором по силе дивизионе.

Также в составе хозяев необходимо отметить молодого вратаря Никиту Алексеева, проводившего лишь второй матч за основную команду и дебютный в РПЛ. В начале второго тайма он нарушил правила в собственной штрафной, но парировал выстрел с «точки». Именно его сейв придал партнёрам уверенности и помог им вырвать победу в концовке.

Удачный дебют Пятибратова

Смена тренера пошла на пользу и «Факелу». В первом же матче после ухода Василенко команда под руководством исполняющего обязанности наставника Дмитрия Пятибратова одержала дебютную победу в нынешнем розыгрыше национального первенства. Более того, она стала первой для неё в элитном дивизионе почти за 21 год.

Неудивительно, что воронежцы добыли три важнейших очка в домашних стенах. На «Центральном стадионе профсоюзов» они разошлись миром с «Уралом» и «Динамо», дали бой «Спартаку», хотя и пропустили четыре мяча после перерыва, а теперь обыграли ещё одного столичного гранда — «Локомотив».

Хозяева проявили завидную реализацию, ведь при показателе ожидаемых голов 0,83 (xG) отличились дважды. Причём открыть счёт незадолго до перерыва помог розыгрыш стандартного положения. А в начале второго тайма Ираклий Квеквескири удвоил преимущество коллектива.

«Локомотиву» удалось поразить ворота соперника ещё при равном счёте, но гол Гирано Керка был отменён из-за офсайда. Правда, в самом начале встречи судья Владислав Безбородов не назначил пенальти в ворота «Факела» за удар по ноге всё тому же Керку на линии штрафной.

Так или иначе железнодорожники потерпели четвёртое поражение при всего двух победах в чемпионате и располагаются в очке от зоны стыков. Не исключено, что, если их результаты не пойдут на лад, вслед за Марвином Комппером в отставку отправится и Йозеф Циннбауэр.

Голевая феерия в Петербурге

От матча «Зенита» и «Оренбурга» в Северной столице изначально не ждали упорной борьбы. Во-первых, подопечные Марцела Лички крайне неудачно играют с грандами. Летом они уже потерпели крупные поражения от «Спартака» (1:4) и «Локомотива» (1:5). Во-вторых, сине-бело-голубые для оренбуржцев — исторически неудобный соперник: все шесть их предыдущих встреч завершились победами фаворита.

Однако такой разгром сложно было предположить. Во многом исход противостояния решил провальный дебют в исполнении гостей. В первые 20 минут они пропустили трижды, после чего посыпались. Хозяева же стали действовать в своё удовольствие и не собирались жалеть оппонента. В итоге в первом тайме они отличились пять раз, а после перерыва — ещё трижды.

Главным героем встречи неожиданно стал далеко не самый результативный футболист в составе коллектива Сергея Семака — Вендел. В предыдущих двух сезонах за «Зенит» бразилец забил всего шесть раз во всех турнирах, а в минувшее воскресенье достиг этой планки за два месяца с начала нового. Он первым распечатал ворота Алексея Кеняйкина и установил окончательный счёт на табло, параллельно оформив дебютный хет-трик в карьере.

Ярко проявил себя и его соотечественник Малком, набравший три балла по системе «гол + пас» (2 + 1) и вышедший на второе место в турнире по этому показателю. Один из мячей в исполнении латиноамериканца получился шедевральным. Обработав снаряд грудью, он отправил его в сетку ударом через себя.

В результате хозяева одержали самую крупную победу в истории клуба. Ранее они пять раз обыгрывали оппонентов с разницей в семь мячей. Например, в 2018-м в ответном матче квалификации Лиги Европы осталось не у дел минское «Динамо» (8:1). А вот в истории РПЛ случались и более крупные разгромы. Рекорд удерживают встреча «Сочи» — «Ростов», состоявшаяся в 2020-м (10:1), и противостояние «Локомотива» и «Уралана» в 2000-м (9:0).

Наставник «Оренбурга» Марцел Личка после финального свистка выражений не выбирал. Он назвал игру в исполнении подопечных детским садом и признался, что ему стыдно за команду. При этом вину за конфуз он взял на себя и посетовал, что соперник продемонстрировал «высший уровень».