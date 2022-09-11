«Зенит» нанёс разгромное поражение «Оренбургу» в матче РПЛ

Санкт-петербургский «Зенит» одержал победу над «Оренбургом» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 8:0 в пользу подопечных Сергея Семака.

Хет-трик оформил Вендел (3-я минута, 43-я, 68-я), дублем отличился Малком (29-я, 59-я), также мячи забили Иван Сергеев (17-я) и Далер Кузяев (19-я). Автогол на свой счёт записал защитник «Оренбурга» Александр Павловец (51-я).

«Зенит» занимает первое место в таблице чемпионата России по футболу, набрав 23 очка. «Оренбург» (девять) расположился на 12-м месте.

Ранее «Зенит» повторил свой личный рекорд по числу голов за матч в РПЛ.