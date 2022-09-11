«Зенит» третий раз в истории забил восемь мячей за матч в РПЛ

Санкт-петербургский «Зенит» повторил свой личный рекорд по числу голов за матч в Российской премьер-лиге (РПЛ).

В матче девятого тура чемпионата России по футболу с «Оренбургом» у петербургского клуба отличились Вендел (3-я минута, 43-я, 68-я), Иван Сергеев (17-я), Далер Кузяев (19-я) и Малком (29-я, 59-я). Автогол на свой счёт записал защитник «Оренбурга» Александр Павловец (51-я).

В 2008 году «Зенит» сыграл с «Лучом» (8:1), а в 2014-м со столичным «Торпедо» (8:1).

Ранее сообщалось, что «Зенит» второй раз в истории забил пять мячей за первый тайм в РПЛ.