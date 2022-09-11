«Зенит» второй раз в истории забил пять мячей за первый тайм в РПЛ

Санкт-петербургский «Зенит» принимает на своём поле «Оренбург» в матче девятого тура чемпионата России по футболу.

Сине-бело-голубые второй раз в истории Российской премьер-лиги забили пять мячей за первый тайм. У петербургского клуба отличились Вендел (третья, 43-я минуты), Иван Сергеев (17-я), Далер Кузяев (19-я) и Малком (29-я).

Первый раз клуб из Санкт-Петербурга заработал аналогичное достижение в матче 12-го тура чемпионата России в 2008 году с «Томью».

Ранее защитник «Оренбурга» Данила Хотулёв поделился эмоциями от первого тайма матча с «Зенитом».