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«Зенит» второй раз в истории забил пять мячей за первый тайм в РПЛ

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Санкт-петербургский «Зенит» принимает на своём поле «Оренбург» в матче девятого тура чемпионата России по футболу.
«Зенит» второй раз в истории забил пять мячей за первый тайм в РПЛ
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

Сине-бело-голубые второй раз в истории Российской премьер-лиги забили пять мячей за первый тайм. У петербургского клуба отличились Вендел (третья, 43-я минуты), Иван Сергеев (17-я), Далер Кузяев (19-я) и Малком (29-я).

Первый раз клуб из Санкт-Петербурга заработал аналогичное достижение в матче 12-го тура чемпионата России в 2008 году с «Томью». 

Ранее защитник «Оренбурга» Данила Хотулёв поделился эмоциями от первого тайма матча с «Зенитом».

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