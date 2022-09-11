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Защитник «Оренбурга» Хотулёв — о первом тайме в матче с «Зенитом»: это просто безобразие

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Защитник «Оренбурга» Данила Хотулёв поделился эмоциями от первого тайма матча девятого тура чемпионата России с «Зенитом».
Защитник «Оренбурга» Хотулёв — о первом тайме в матче с «Зенитом»: это просто безобразие
  • Gettyimages.ru
  • © Glowimages

«Я считаю, что так нельзя выходить играть в футбол. Это просто безобразие. Избегали борьбы, боялись сами себя. У нас есть ещё второй тайм, чтобы что-то исправить. Этот первый тайм надо забыть каждому и вообще не вспоминать, хотя будет трудно, наверное», — заявил Хотулёв в эфире канала «Матч ТВ».

Он также отметил, что на футболистов «Оренбурга» оказывается давление стадиона, потому что многие игроки из команды впервые играют на такой большой арене.

Игра проходит на стадионе «Газпром Арена». Счёт в матче — 5:0.

Ранее сообщалось, что бразильский полузащитник «Зенита» Вендел оформил второй дубль за команду в Российской премьер-лиге.

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