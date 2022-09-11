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Карпин — о победе над «Спартаком»: удовлетворение от трёх очков прежде всего

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о победе в матче девятого тура чемпионата России по футболу со столичным «Спартаком».
Карпин — о победе над «Спартаком»: удовлетворение от трёх очков прежде всего
  • РИА Новости

«Победа над «Спартаком»? Устал уже говорить. Первое время, наверное, получал больше удовольствия. А сейчас гораздо приятнее, что просто взяли три очка. Удовлетворение от трёх очков прежде всего», — цитирует Карпина «Спорт-Экспресс».

Бывший тренер и игрок «Спартака» похвалил футболистов «Ростова» за проявленный характер.

«Была скованность. После пропущенного гола раскрепостились и реализовали свои моменты. Нужно было только подсказать кое-какие моменты. Но хотелось бы, чтобы с самого начала играли так, как после первого пропущенного гола», — добавил Карпин.

Встреча на стадионе «Ростов Арена» завершилась со счётом 4:2 в пользу подопечных Карпина.

В составе красно-белых отличились Квинси Промес (24-я минута) и Александр Соболев (76-я). У «Ростова» мячи забили Дмитрий Полоз (28-я, 70-я), Даниил Уткин (34-я), Николай Комличенко (53-я).

«Ростов» занял третье место в таблице чемпионата России, набрав 19 очков. «Спартак» (16) расположился на пятой строчке.

Ранее санкт-петербургский «Зенит» одержал победу над «Оренбургом» в матче девятого тура РПЛ.

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