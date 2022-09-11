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Баринов — о поражении «Локомотива» от «Факела»: стыдно в глаза смотреть

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Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался о результате матча девятого тура чемпионата России с воронежским «Факелом».
Баринов — о поражении «Локомотива» от «Факела»: стыдно в глаза смотреть
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Да никакая атмосфера в раздевалке была. Все поникшие. Нужна победа, любая победа. Надеюсь, что-то изменится. Тяжёлый разговор с фанатами получился. Я их понимаю. На правах капитана извинился. Стыдно всей команде, стыдно друг другу в глаза смотреть», — цитирует Баринова «Матч ТВ».

По словам защитника, он говорил одноклубникам, что нельзя терять концентрацию, особенно в добавленное время. Надо было отпахать до последней минуты.

«Первый тайм мы полностью контролировали. Ауты, угловые, штрафные — единственный козырь, который был у соперника в этой игре. Они им и воспользовались», — добавил Баринов.

Встреча в Воронеже завершилась со счётом 2:0. Для воронежского клуба победа над железнодорожниками стала первой в сезоне-2022/23 чемпионата России.

 «Локо» (девять очков) занимает 11-е место в турнирной таблице. «Факел» (семь) располагается на 14-й строчке.

Ранее защитник «Факела» Сергей Брызгалов поделился эмоциями от победы команды в матче девятого тура чемпионата России по футболу с «Локомотивом».

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