военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Защитник «Факела» Брызгалов — о матче с «Локомотивом»: одержали первую победу в РПЛ

Короткая ссылка
Защитник «Факела» Сергей Брызгалов поделился эмоциями от победы команды в матче девятого тура чемпионата России по футболу с «Локомотивом».
Защитник «Факела» Брызгалов — о матче с «Локомотивом»: одержали первую победу в РПЛ
  • РИА Новости
  • © Михаил Голенков

«Первая победа в РПЛ. Дома, на своём поле, против топ-команды — «Локомотива». Потрясающая поддержка! Всё благодаря нашим болельщикам, благодаря моим партнёрам», — цитирует Брызгалова Sport24.

Встреча в Воронеже завершилась со счётом 2:0.

Для воронежского клуба победа над железнодорожниками стала первой в сезоне-2022/23 чемпионата России.

Последний раз «Факел» праздновал победу в Российской премьер-лиге в 2001 году после матча с «Крыльями Советов» (1:0).

Ранее бывший главный тренер столичного «Локомотива» Ринат Билялетдинов заявил, что московской команде необходимо тщательнее относиться к подбору футболистов.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить