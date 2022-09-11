Защитник «Факела» Брызгалов — о матче с «Локомотивом»: одержали первую победу в РПЛ
- РИА Новости
- © Михаил Голенков
«Первая победа в РПЛ. Дома, на своём поле, против топ-команды — «Локомотива». Потрясающая поддержка! Всё благодаря нашим болельщикам, благодаря моим партнёрам», — цитирует Брызгалова Sport24.
Встреча в Воронеже завершилась со счётом 2:0.
Для воронежского клуба победа над железнодорожниками стала первой в сезоне-2022/23 чемпионата России.
Последний раз «Факел» праздновал победу в Российской премьер-лиге в 2001 году после матча с «Крыльями Советов» (1:0).
Ранее бывший главный тренер столичного «Локомотива» Ринат Билялетдинов заявил, что московской команде необходимо тщательнее относиться к подбору футболистов.