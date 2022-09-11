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Билялетдинов: уровень футболистов «Локомотива» ниже ожиданий

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Бывший главный тренер столичного «Локомотива» Ринат Билялетдинов считает, что московской команде необходимо тщательнее относиться к подбору футболистов.
Билялетдинов: уровень футболистов «Локомотива» ниже ожиданий
  • РИА Новости

«Уровень игроков, конечно, у «Локомотива» ниже ожиданий. Ниже того, к чему мы привыкли. Где-то что-то есть. Но не видно, чтобы футболисты развивались, прибавляли. Не важно, легионер это или свой воспитанник. Каждый должен от матча к матчу играть лучше. Я этого движения не вижу. А для меня это важнейший показатель тренерского мастерства. Если футболист при тебе стал лучше, ты хороший специалист. А если спортсмен деградирует, ищи причины в себе, значит, что-то не срабатывает. У «Локомотива» непростые времена. У него не отрегулирована игра. Плюс травмы важных для коллектива футболистов, что тоже отбрасывает команду назад, поэтому она сейчас и внизу», — рассказал Билялетдинов RT.

Ранее Билялетдинов заявил, что «Локомотив» в игре «Оренбургом» позволял создавать большое число моментов.

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