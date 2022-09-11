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Билялетдинов: «Локомотив» в игре с «Оренбургом» позволял создавать большое число моментов

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Бывший главный тренер столичного «Локомотива» Ринат Билялетдинов высказался об игре московской команды в сезоне-2022/23.
Билялетдинов: «Локомотив» в игре с «Оренбургом» позволял создавать большое число моментов
  • РИА Новости

«Да, была победа над «Оренбургом» со счётом 5:1. Но что такое «Оренбург»? Я думаю, что им и «Зенит» столько же забьёт в ближайшем туре. Потому что подход команды к игре в обороне, в целом, только помогает быстрому сопернику забивать мячи. Чувствуется нехватка опыта выступления на высшем уровне. Футболисты, наверное, не подготовлены до конца. Но и «Локомотив» такой же. Он даже «Оренбургу» позволял создавать большое число моментов у своих ворот. Серьёзная команда таких ошибок не простила бы никогда. Что и получилось потом, когда железнодорожники в большинстве уступили «Ахмату». А в начале года «Пари НН» в меньшинстве отыгрался», — заявил Билялетдинов RT.

Ранее Билялетдинов рассказал, что необходимо сделать для улучшения игры московской команды.

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