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Билялетдинов — об игре «Локомотива»: работа тренерского штаба сразу не даёт плоды

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Бывший главный тренер столичного «Локомотива» Ринат Билялетдинов рассказал, что необходимо сделать для улучшения игры московской команды.
Билялетдинов — об игре «Локомотива»: работа тренерского штаба сразу не даёт плоды
  • РИА Новости

«По мановению волшебной палочки, по щелчку или административному звонку ситуация в команде не изменится. Это кропотливая работа. Поиск взаимодействия на всех линиях. Нужно знать игроков, их мотивацию. Они должны быть причёсаны одной расчёской — имею в виду единомыслие на футбольном поле. Работа тренерского штаба сразу не даёт свои плоды», — заявил Билялетдинов RT.

Он подчеркнул, что необходимо готовить молодёжь.

«Новички должны притереться. А легионеры — тем более. К тому же сейчас сорт иностранцев особый: он обязательно требует доучивания. Это не высококлассные футболисты, раньше приходившие в «Зенит», на которых не надо тратить время, знакомя с простыми вещами», — заключил Билялетдинов.

Ранее Билялетдинов высказался о турнирном положении столичного клуба перед матчем шестого тура РПЛ с «Химками».

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