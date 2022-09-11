Билялетдинов — об игре «Локомотива»: работа тренерского штаба сразу не даёт плоды

Бывший главный тренер столичного «Локомотива» Ринат Билялетдинов рассказал, что необходимо сделать для улучшения игры московской команды.

«По мановению волшебной палочки, по щелчку или административному звонку ситуация в команде не изменится. Это кропотливая работа. Поиск взаимодействия на всех линиях. Нужно знать игроков, их мотивацию. Они должны быть причёсаны одной расчёской — имею в виду единомыслие на футбольном поле. Работа тренерского штаба сразу не даёт свои плоды», — заявил Билялетдинов RT.

Он подчеркнул, что необходимо готовить молодёжь.

«Новички должны притереться. А легионеры — тем более. К тому же сейчас сорт иностранцев особый: он обязательно требует доучивания. Это не высококлассные футболисты, раньше приходившие в «Зенит», на которых не надо тратить время, знакомя с простыми вещами», — заключил Билялетдинов.

Ранее Билялетдинов высказался о турнирном положении столичного клуба перед матчем шестого тура РПЛ с «Химками».