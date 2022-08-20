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Ринат Билялетдинов оценил положение «Локомотива» перед матчем с «Химками»

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Бывший главный тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов высказался о турнирном положении столичного клуба перед матчем шестого тура в РПЛ с «Химками».

«Есть неуверенность в действиях «Локомотива», и она оказалась достаточной, чтобы команда скатилась вниз. Хотя уровень команды виден: гол, забитый «Ростову», неплохие действия в Краснодаре. Но пропущенный мяч — и команда посыпалась», — приводит слова Билялетдинова Metaratings.ru.

По его мнению, если железнодорожники не будут ставить целью борьбу за высокие места в РПЛ, то могут выровнять положение и вернуться в середину таблицы.

«Если «Локомотив» не использует свой шанс в матче с «Химками», чтобы подтянуться, то дела уже совсем плохи. У кого они будут отбирать очки?» — заключил Билялетдинов.

Матч «Химки» — «Локомотив» пройдёт 20 августа. Игра начнётся в 15:00 мск.

Железнодорожники (три очка) занимают 13-е место в турнирной таблице. «Химки» (семь) идут на девятой позиции.

Ранее бывший президент столичного «Локомотива» Николай Наумов высказался о шансах железнодорожников в матче шестого тура чемпионата России по футболу с подмосковными «Химками».

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