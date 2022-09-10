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Три гола с пенальти и спорный эпизод с Ионовым: почему работа судей стала главной темой матча ЦСКА — «Краснодар» в РПЛ

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Сергей Стариков
ЦСКА на своём поле одержал победу над «Краснодаром» в девятом туре чемпионата России по футболу. Встреча на «ВЭБ Арене» завершилась со счётом 4:1, а в центре внимания оказалась работа судейской бригады во главе с Сергеем Ивановым, назначившей три пенальти в ворота гостей, но при этом не указавшей на точку в эпизоде с возможным нарушением правил на Алексее Ионове. Также матч запомнился успешным дебютом защитника Виллиана Роши и первым голом Адольфо Гайча в сезоне РПЛ.
Три гола с пенальти и спорный эпизод с Ионовым: почему работа судей стала главной темой матча ЦСКА — «Краснодар» в РПЛ
  • Футболисты «Краснодара» Сергей Волков, Кайо и Джон Кордоба и арбитр Сергей Иванов
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

Град пенальти

В преддверии матча девятого тура чемпионата России между ЦСКА и «Краснодаром» в центре внимания находились не только футболисты и тренеры соперников, но и арбитр Василий Казарцев. В октябре прошлого года он исполнял функции видеоассистента на встрече между этими же командами и оказался в центре громкого скандала. В концовке судейская бригада имела все основания для назначения пенальти в ворота хозяев за игру рукой Игоря Дивеева, но не увидела нарушения правил и фактически лишила гостей явной возможности забить единственный и, возможно, победный гол. Причём впоследствии рефери VAR признал свою ошибку, а в качестве оправдания посетовал на качество мониторов, по которым он был вынужден оценивать тот эпизод.

В итоге встреча десятого тура РПЛ завершилась нулевой ничьей, а Казарцев был отстранён от работы до конца 2021 года, но во второй части сезона вернулся к исполнению своих обязанностей и уже в сентябре вновь был назначен ответственным за VAR на противостоянии ЦСКА и «Краснодара». И уже в первом тайме вместе с главным арбитром Сергеем Ивановым принял три судьбоносных решения, во многом предопределивших исход матча. И всякий раз вставал на сторону хозяев.

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При этом невозможно утверждать, что во всех трёх случаях бригада рефери допускала явные ошибки. В моменте с назначением первого 11-метрового контакт между Фёдором Чаловым и Матвеем Сафоновым действительно имел место. Правда, нападающий красно-синих начинал заваливаться несколько раньше, а колена голкипера коснулся, когда находился в полугоризонтальном положении. Но гораздо более спорными получились два следующих эпизода. В похожих ситуация Иванов сначала не поставил пенальти в ворота Акинфеева, а затем вынес диаметрально противоположный вердикт, когда предполагаемое нарушение произошло в штрафной «быков». Сложно сказать, какие именно рекомендации давал Казарцев, но факт остаётся фактом.

Нюансы есть и здесь. Если в случае с ударом по ноге Алексея Ионова контакт был минимальным, то Хорхе Карраскалю досталось чуть сильнее. Поэтому оправдать решение можно и в этом случае. Сомнений не вызвал разве что фол Кайо, сыгравшего рукой в собственной штрафной. Как и требование перебить 11-метровый из-за вбежавшего в штрафную раньше положенного срока Милана Гаича. Так или иначе, но судейство стало главной темой центрального противостояния тура и немного смазало впечатление от выступления коллективов. В особенности красно-синих.

Превосходство ЦСКА

И хотя лишь один из четырёх голов армейцев был забит не с точки, их победу вряд ли можно назвать несправедливой. По игре подопечные Владимира Федотова были значительно сильнее соперника — особенно в первой половине встречи, в ходе которой они и добились комфортного преимущества в счёте. Во второй «Краснодару» временами удавалось зажимать ЦСКА на их трети поля, но с созданием опасных моментов гости испытывали серьёзные проблемы. Ионов не отметился практически ни одним ярким действием, Олакунле Олусегун временами показывал свою невероятную скорость, но очень часто ошибался в передачах, а Джон Кордоба не поспевал за проникающими пасами в штрафную. Не продемонстрировал свои лидерские качества и Эдуард Сперцян, запомнившийся разве что «обрезом» у собственной штрафной. Из-за его неудачного паса назад Сафонов оказался сразу против двух оппонентов, а выйти из сложной ситуации сумел лишь ценой микроповреждения.

В целом можно смело сказать, что план Федотова идеально сработал в противостоянии с «Краснодаром». ЦСКА умышленно отдал инициативу противнику, но не позволял тому практически ничего создать у собственных ворот. Достаточно взглянуть хотя бы более чем двукратную разницу по числу ударов (14:6). «Быки» традиционно много владели мячом, но делали это преимущественно в своей и центральной зонах, а оказываясь под давлением хозяев, часто ошибались. В прессинге армейцы, по обыкновению, смотрелись здорово и наказывали за любую нерасторопность. И здесь стоит особенно отметить среднюю линию, которую вновь составили Виктор Мендес и Саша Зделар.

В очередной раз здорово себя проявило атакующее трио ЦСКА, а каждый его представитель по разу отличился с точки. Чалов отлично смотрелся в роли «ложной девятки» и прекрасно врывался в штрафную. Хесус Медина продолжил укрепляться в роли теневого лидера, а Хорхе Карраскаль хоть и не был так же ярок, как обычно, не только заработал 11-метровый, но и имел прекрасную возможность отличиться. После эффектной комбинации колумбийцу оставалось лишь попасть в створ с 15 м, но он пробил не лучшим образом. 

Дебюты Роши и Батчи 

По большому счёту буквально каждый футболист ЦСКА достоин высоких оценок за матч с «Краснодаром». Небольшие нарекания могут быть лишь к Игорю Акинфееву, не лучшим образом сработавшему в эпизоде с голом Кристиана Рамиреса. Да, эквадорец остался на оперативном пространстве и бил практически без сопротивления, но «выстрел» почти с 30 м в ближний угол вряд ли должен был вызвать такие проблемы у звёздного вратаря. Однако россиянин слишком поздно среагировал и не сумел записать в свой актив очередной «сухарь».

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Зато очень приятное впечатление произвела обновлённая оборонительная тройка, которую составили Игорь Дивеев, Бахтиёр Зайнутдинов и Виллиан Роша. Бразилец отлично влился в коллектив и на протяжении большей части встречи очень успешно сдерживал заметно превосходящего его в скоростных качествах Олусегуна. А затем переключился на новичка «быков» Жоау Башиесу. Экс-вингер «Шавиша» появился на поле на 70-й минуте, но не оказал положительного влияния на игру гостей. Анголец запомнился лишь парой пасов назад и стал одним из самых низко оценённых представителей команды по версии WhoScored (5,8). Столько же получили Кайо и Сафонов.

Зато свой первый мяч в нынешнем сезоне РПЛ забил Адольфо Гайч. Аргентинец вновь вышел на замену вместо Чалова и воспользовался первой же возможностью отличиться. Однако в этом случае стоит отметить и великолепные действия ещё одного запасного. Именно превосходная обработка и шикарный пас Ивана Облякова позволили ЦСКА оставить не у дел защиту «Краснодара» и установить окончательный счёт матча — 4:1. Подопечные Федотова вышли в лидеры первенства по числу голов, а по очкам сравнялись с занимающим первую строчку «Зенитом».

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