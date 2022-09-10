Мостовой — о победе ЦСКА: «Краснодар» мы сегодня не видели

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился впечатлениями от матча девятого тура чемпионата России с участием ЦСКА и «Краснодара».

«Мой прогноз сработал. Когда у тебя в составе семь или восемь хороших иностранцев, в отличие от другой команды, то всё понятно. Плюс домашнее поле, кураж — всё получается. Краснодар» мы сегодня не видели. Хорошо, что Рамирес ударил случайно и попал с правой ноги. А так вообще ничего не поймёшь. ЦСКА постоянно владел преимуществом», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что победа армейского клуба над «Краснодаром» заслуженная.

Игра, которая прошла на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась со счётом 4:1.

В составе ЦСКА мячи забили Хорхе Карраскаль (30-я минута, пенальти), Фёдор Чалов (45-я, пенальти), Хесус Медина (63-я, пенальти) и Адольфо Гайч (90+5). У «Краснодара» отличился Кристиан Рамирес (47-я).

ЦСКА (20 очков) сравнялся с «Зенитом» (20), с которым делит первое место в турнирной таблице. «Краснодар» (17) расположился на третьей позиции.

Ранее нападающий «Краснодара» Джон Кордоба резко высказался о работе арбитров в матче девятого тура чемпионата России по футболу с московским ЦСКА.