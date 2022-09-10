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Кузманович: в Сербии Гайич был очень хорош, но в России — сегодня ты хорош, а через два месяца уже не тянешь

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Бывший полузащитник «Фиорентины», «Штутгарта» и «Интера» Здравко Кузманович поделился мнением о полузащитнике ЦСКА Милане Гайиче.
Кузманович: в Сербии Гайич был очень хорош, но в России — сегодня ты хорош, а через два месяца уже не тянешь
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«Я знаю Гайича, но о его уровне в РПЛ сложно говорить. В Сербии есть только две команды: «Партизан» и «Црвена Звезда» — другие команды сильно хуже, потому что в сезоне есть всего три-четыре топовые игры. На этом уровне он был хорош. В России всё может быть иначе: сегодня ты хорош, а через два месяца уже не тянешь», — цитирует Кузмановича Sport24.

26-летний серб подписал контракт с красно-синими до 2025 года.

В 2015 году Гайич в составе сборной Сербии выиграл чемпионат мира среди игроков до 20 лет. В 2021 году он дебютировал за основную национальную команду.

В прошедшем сезоне футболист провёл за «Црвену Звезду» 24 матча, в которых забил один мяч и сделал восемь результативных передач.

Ранее Гайич заявил, что не приостановит контракт с московским клубом, даже если его пригласят в «Манчестер Сити».

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