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Гайич: не могу представить, что приостановлю контракт с ЦСКА

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Защитник столичного ЦСКА Милан Гайич заявил, что не приостановит контракт с московским клубом, даже если его пригласят в «Манчестер Сити».
Гайич: не могу представить, что приостановлю контракт с ЦСКА
  • AFP

«Если бы я хотел приостановить контракт, я бы не приезжал сюда. Не могу представить, что сделаю так. Даже если Гвардиола пригласит в «Манчестер Сити»? Да. Если Гвардиола позвонит мне, ему нужно будет заплатить за меня, потому что у меня контракт с ЦСКА. Мы можем только представлять это (улыбается)», — приводит слова Гайича «РБ Спорт».

Он также подчеркнул, что его задачей является играть и выкладываться на поле.

ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков и тренеров до июня 2023 года.

26-летний серб подписал контракт с красно-синими до 2025 года.

В 2015 году Гайич в составе сборной Сербии выиграл чемпионат мира среди игроков до 20 лет. В 2021 году он дебютировал за основную национальную команду.

В прошедшем сезоне футболист провёл за «Црвену Звезду» 24 матча, в которых забил один мяч и сделал восемь результативных передач.

Ранее полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль рассказал, почему армейцы пропустили два мяча в матче с «Ахматом».

 

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