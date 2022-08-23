Карраскаль рассказал, почему ЦСКА пропустил два мяча в матче с «Ахматом»

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль прокомментировал победу над «Ахматом» в матче шестого тура чемпионата России.

«Это был матч, который мы контролировали. Мы могли контролировать первые 40 минут и забить три мяча, но потом команда немного расслабилась, и, как результат, нам забили гол и потом ещё один», — цитирует Карраскаля «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что после двух мячей «Ахмата» армейцы не смогли сразу вернуться в игру и сосредоточиться. По его словам, ЦСКА нужно работать над собранностью.

Матч шестого тура РПЛ между ЦСКА и «Ахматом» прошёл на стадионе «ВЭБ Арена» и завершился со счётом 4:2.

«Зенит» (14 очков) лидирует в РПЛ. Далее расположились московские ЦСКА и «Спартак» (по 13 очков). «Динамо» (12 очков) поднялось на вторую строчку. «Торпедо» (одно очко) располагается на дне турнирной таблицы.

Ранее сообщалось, что ЦСКА не может найти клуб защитнику Вадиму Карпову.