«ЦСКА ближе к «Зениту», чем к «Краснодару»: Гришин о позиции Чалова, прорыве Сперцяна и сравнении Акинфеева с Сафоновым

ЦСКА провёл мощную трансферную кампанию летом и приблизился к «Зениту» по уровню исполнителей. Об этом в интервью RT заявил бывший главный тренер дублирующей команды москвичей Александр Гришин. По его словам, наиболее ярко смотрится атакующий полузащитник Хорхе Карраскаль, хорошее впечатление также оставляют хавбеки Саша Зделар и Мойзес. Специалист также объяснил, почему считает красно-синих фаворитами в домашней встрече с «Краснодаром», оценил прогресс одного из лидеров южан Эдуарда Сперцяна и заявил, что Матвея Сафонова пока рано ставить в один ряд с Игорем Акинфеевым.

— В следующем туре ЦСКА ждёт встреча с «Краснодаром», победа в которой выведет армейцев на чистое второе место в турнирной таблице РПЛ. При этом букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Вы разделяете их оптимизм?

— Да, ЦСКА является фаворитом. Армейцы набрали ход. «Краснодар» — хорошая команда, показывает неплохой футбол. Но грядущий матч подопечные Александра Сторожука проведут на чужом поле, а в центре обороны у них не всё гладко. Зато в нападении всё хорошо. Алексей Ионов и Олакунле Олусегун смотрятся здорово, Эдуард Сперцян классно исполняет стандарты. Поэтому противостояние будет достойно звания центрального в туре.

— Но при этом после восьми туров «Краснодар» делит с ЦСКА вторую строчку и всего на три очка отстаёт от «Зенита». Что тому причиной — лёгкий календарь или прогресс под руководством Александра Сторожука?

— Пока прошло слишком мало времени, и по таблице ещё рано делать выводы о перспективах коллективов в борьбе за медали. Многие ещё не сыграли с сильными оппонентами. Тот же «Краснодар» пока не встречался с «Зенитом», поэтому пока преждевременно что-то говорить. Петербуржцы стоят особняком, а в числе главных преследователей пока значатся «быки», ЦСКА и «Спартак».

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— Сторожук возглавил команду в очень непростой ситуации, но не ударил в грязь лицом. В прошлом сезоне «Краснодар» стал четвёртым, в нынешнем держится в группе лидеров. Вы видите какой-то особый почерк этого специалиста или всё по-прежнему делается строго в соответствии с видением владельца клуба Сергея Галицкого?

— Это философия «Краснодара», Сторожук следует ей. Чёрно-зелёные стараются контролировать мяч, исполнять проникающие передачи, комбинировать около штрафной противника. Александр Александрович выстроил неплохой коллектив.

— Сейчас многие восхищаются формой Эдуарда Сперцяна, забившего семь голов в восьми турах. Его можно называть лидером «Краснодара»?

— Сейчас Сперцян точно является одним из ведущих игроков в нападении. Вместе с Ионовым и Олусегуном они образовали мощную связку. Также хорошо выглядит Александр Черников, но его недостаток в частых нарушениях правил. Опорник получает много жёлтых карточек. Кроме того, в противостоянии с «Сочи» он получил травму и не поехал в Москву. Для гостей это очень серьёзная потеря. В настоящий момент у армейцев очень мощная средняя линия. Саша Зделар и Виктор Мендес оставляют хорошее впечатление.

— На днях был озвучен состав сборной на товарищеский матч с Киргизией. И в нём вполне мог находиться Сперцян, который, если верить его окружению, ещё несколько лет назад хотел представлять именно Россию. В этом сезоне стало окончательно понятно, что национальная команда упустила серьёзного футболиста. Кто в этом виноват?

— Виноватых нет. Каждый спортсмен делает выбор в определённый момент времени. Сейчас уже ничего не изменить. Сперцян будет выступать за другую сборную.

— Если бы Сперцян был заигран за сборную России, был бы основным?

— В команде много игроков хорошего уровня. Уверен, в двух ближайших встречах Валерий Карпин дал бы абсолютно каждому возможность проявить себя. Но при этом не думаю, что Сперцян был бы одним из ключевых исполнителей.

— В расширенный список сборной России на матч с Киргизией попал Александр Коваленко, который также вполне может представлять Армению. На ваш взгляд, это в какой-то мере продиктовано нежеланием потерять и его, как Сперцяна?

— Не могу ответить на этот вопрос. Надо понимать, с какой целью его вызывают. Выйдет он на поле или нет, есть ли возможность сменить спортивное гражданство, если ты выступил за другую страну в товарищеской встрече. Здесь много нюансов.

— Если в целом брать состав «Краснодара», насколько он сопоставим с нынешним подбором исполнителей в ЦСКА?

— ЦСКА сейчас очень силён. Думаю, по уровню армейцы ближе к «Зениту», чем к «Краснодару». Они лучше укомплектованы, заполучили сильных иностранцев, Хорхе Карраскаль очень хорош, Хесус Медина нашёл себя в коллективе, Фёдор Чалов в отличной форме. Хотя во встрече с «Крыльями Советов» не реализовал два момента. Сначала пробил в перекладину, а потом во вратаря.

— Александр Мостовой считает, что по составу ЦСКА наравне со «Спартаком» и «Зенитом» входит в тройку РПЛ. Если оставить за скобками петербуржцев, кто из москвичей сильнее в данном аспекте?

— Мне кажется, в настоящий момент ЦСКА укомплектован лучше «Спартака».

— Кто из футболистов «Краснодара» сейчас имел бы твёрдое место в основе ЦСКА?

— Думаю, тот же Сперцян. Возможно, Джон Кордоба времён своего дебюта за «быков», когда он очень много забивал. Думаю, колумбиец смог бы усилить армейцев. На всех остальных позициях ЦСКА сильнее.

— А если мы говорим о вратарской?

— Матвея Сафонова никак нельзя сравнивать с Игорем Акинфеевым. Никто не будет спорить, что голкипер ЦСКА лучше.

— Тем не менее в последнее время их нередко ставят в один ряд.

— На мой взгляд, Сафонов ещё не дорос до уровня Акинфеева. И ему ещё нужно проделать много работы, чтобы достичь его. Для «Краснодара» это хороший вратарь, он много выручает. Но это не Игорь.

— На протяжении последних лет в СМИ активно ходят слухи о возможном переходе Сафонова в «Зенит». Не думаете, что его подписание могло бы на долгие годы решить проблему восьмикратных чемпионов России с вратарями?

— Если бы «Зенит» действительно хотел приобрести Сафонова, то уже сделал бы это. Сейчас в Санкт-Петербурге больше внимания уделяют укреплению атакующей линии, где бал правят бразильцы.

— ЦСКА в нынешнее межсезонье пополнили пятеро новых футболистов. И это не считая Карраскаля, чей контракт был выкуплен у «Ривер Плейта». Трансферной кампании красно-синих уже можно давать оценку?

— Конечно. Летом ЦСКА очень мощно усилился. Безусловно, на общем фоне выделяется Карраскаль. Также впечатляют Зделар и Мойзес.

— Валерий Масалитин высказывал мнение, что в условиях отсутствия международных матчей стоило больше доверять молодым воспитанникам, а приглашение большого числа легионеров закроет для многих из них путь в старт.

— Это футбол. Здесь нужна конкуренция. Кто-то выигрывает её, кто-то уступает. Кроме того, имея такую длинную скамейку запасных, можно практически безболезненно проводить ротацию, что мы могли наблюдать в Кубке России. Тот же Иван Обляков провёл 90 минут во встрече с «Торпедо», а с «Крыльями» получил отдых и вышел только на замену. Наличие большого числа качественных исполнителей развязывает руки Владимиру Федотову.

— У вас сейчас есть впечатление, что условные Зделар или Виктор Мендес заметно сильнее того же Облякова и Максима Мухина?

— Мне кажется, пока рано делать такие выводы. По одному матчу сложно судить. Нужно понаблюдать подольше.

— После противостояния с «Крыльями Советов» Федотов намекнул, что был бы не прочь увидеть в команде ещё пару новичков. Как оценивать такие заявления в нынешней ситуации?

— Думаю, любой тренер хочет, чтобы в его распоряжении было как можно больше сильных мастеров. Но в этом случае Федотов, скорее всего, намекал на центрального защитника. Видимо, для этого и был приобретён Виллиан Роша.

— В этом сезоне тройку в центре обороны ЦСКА составляют Игорь Дивеев, Кирилл Набабкин и Бахтиёр Зайнутдинов. Думаете, кто-то из них не устраивает главного тренера?

— Набабкин и Зайнутдинов провели старт сезона на очень высоком уровне. Роше придётся приложить немало усилий, чтобы вытеснить кого-либо из основы.

— Перед началом первенства можно было предположить, что армейцы займутся укреплением атакующей линии. Но в системе Федотова раскрылся Чалов, начал отрабатывать вложенные в него средства Адольфо Гайч. А есть ещё восстанавливающийся от травмы Антон Заболотный.

— Не могу ничего определённого сказать по Гайчу. В Кубке России он выступил неплохо, отметился голом. Но лучшим нападающим ЦСКА является Чалов, который постепенно приходит в себя. Играет остро, забивает голы, создаёт моменты. Поэтому пока и является главной опцией на позиции форварда.

— В последние пару сезонов Чалов был не похож сам на себя и не только выпал из старта, но даже был вынужден отправиться в аренду. Что изменилось с приходом Федотова?

— Во-первых, отношение к футболу. Во-вторых, его стали правильно использовать, ставить на своё место. Неудивительно, что Чалов неуютно чувствовал себя на фланге, ведь он не вингер. Фёдор — центральный нападающий. И в этой роли он раскрывается лучше всего.