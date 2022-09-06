Мостовой — о перспективах «Спартака»: клуб не должен опускаться ниже третьего места

Бывший футболист сборной России по футболу Александр Мостовой высказался о перспективах «Спартака» в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Не отказываюсь от своих слов. С учётом состава «Спартак» не должен опускаться ниже третьего места. Если не брать в расчёт «Зенит», то кто сильнее красно-белых по подбору футболистов? Разве что ЦСКА. Но остальные слабее», — заявил Мостовой RT.

Ранее Мостовой высказал мнение, будет ли «Спартак» покупать кого-то на замену травмированному полузащитнику Кристоферу Мартинсу.