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Мостовой — о перспективах «Спартака»: клуб не должен опускаться ниже третьего места

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Бывший футболист сборной России по футболу Александр Мостовой высказался о перспективах «Спартака» в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).
Мостовой — о перспективах «Спартака»: клуб не должен опускаться ниже третьего места
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Не отказываюсь от своих слов. С учётом состава «Спартак» не должен опускаться ниже третьего места. Если не брать в расчёт «Зенит», то кто сильнее красно-белых по подбору футболистов? Разве что ЦСКА. Но остальные слабее», — заявил Мостовой RT.

Ранее Мостовой высказал мнение, будет ли «Спартак» покупать кого-то на замену травмированному полузащитнику Кристоферу Мартинсу.

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