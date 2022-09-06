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Мостовой ответил, решится ли «Спартак» купить кого-то в последний день ТО на замену Мартинсу

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Бывший футболист сборной России по футболу Александр Мостовой высказал мнение, будет ли «Спартак» покупать кого-то на замену травмированному Кристоферу Мартинсу.
Мостовой ответил, решится ли «Спартак» купить кого-то в последний день ТО на замену Мартинсу
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Помните, перед стартом сезона мы удивлялись, зачем «Зенит» покупает столько футболистов. Ведь сейчас нет еврокубков, а в чемпионате России петербуржцы должны обыгрывать всех и таким составом. В случае со «Спартаком» можно сказать что-то подобное. Зачем им покупать кого-то? Чтобы победить условный «Урал» или «Ахмат»? Конечно, я сейчас шучу. Но в команде действительно есть игроки, которые могут компенсировать отсутствие Мартинса. Поэтому не думаю, что в последний день трансферного окна нас ждут какие-либо громкие приобретения», — заявил Мостовой RT.

Ранее Мостовой прокомментировал травму полузащитника «Спартака» Мартинса.

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