Мостовой ответил, решится ли «Спартак» купить кого-то в последний день ТО на замену Мартинсу

Бывший футболист сборной России по футболу Александр Мостовой высказал мнение, будет ли «Спартак» покупать кого-то на замену травмированному Кристоферу Мартинсу.

«Помните, перед стартом сезона мы удивлялись, зачем «Зенит» покупает столько футболистов. Ведь сейчас нет еврокубков, а в чемпионате России петербуржцы должны обыгрывать всех и таким составом. В случае со «Спартаком» можно сказать что-то подобное. Зачем им покупать кого-то? Чтобы победить условный «Урал» или «Ахмат»? Конечно, я сейчас шучу. Но в команде действительно есть игроки, которые могут компенсировать отсутствие Мартинса. Поэтому не думаю, что в последний день трансферного окна нас ждут какие-либо громкие приобретения», — заявил Мостовой RT.

Ранее Мостовой прокомментировал травму полузащитника «Спартака» Мартинса.