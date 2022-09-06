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Мостовой — о травме Мартинса: Мозес тоже считался незаменимым, а сейчас о нём никто не вспоминает

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Бывший футболист сборной России по футболу Александр Мостовой прокомментировал травму полузащитника «Спартака» Кристофера Мартинса.
Мостовой — о травме Мартинса: Мозес тоже считался незаменимым, а сейчас о нём никто не вспоминает
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Посмотрите, Виктор Мозес тоже считался незаменимым, а сейчас о нём никто не вспоминает. Такое происходит, когда у команды есть скамейка запасных. И красно-белые ей действительно располагают. По составу «Спартак» уступает только «Зениту». И у него есть, кем заменить и Мозеса, и Мартинса», — заявил Мостовой RT.

Ранее бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов отреагировал на информацию о травме полузащитника красно-белых Кристофера Мартинса.

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