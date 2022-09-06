Мостовой — о травме Мартинса: Мозес тоже считался незаменимым, а сейчас о нём никто не вспоминает

Бывший футболист сборной России по футболу Александр Мостовой прокомментировал травму полузащитника «Спартака» Кристофера Мартинса.

«Посмотрите, Виктор Мозес тоже считался незаменимым, а сейчас о нём никто не вспоминает. Такое происходит, когда у команды есть скамейка запасных. И красно-белые ей действительно располагают. По составу «Спартак» уступает только «Зениту». И у него есть, кем заменить и Мозеса, и Мартинса», — заявил Мостовой RT.

Ранее бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов отреагировал на информацию о травме полузащитника красно-белых Кристофера Мартинса.