Гаврилов считает, что «Спартаку» будет сложно без Мартинса

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов отреагировал на информацию о травме полузащитника красно-белых Кристофера Мартинса.

«У «Спартака» есть Зобнин, Умяров и Пруцев. Не знаю, справятся ли они, но нужно готовиться. Конечно, будет трудно играть без ротации большой период», — цитирует Гаврилова «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что ему сложно оценить игру полузащитника Данила Пруцева. По его словам, игрок получает немного времени на футбольном поле.

«Скоро можно будет сполна оценить потенциал этого футболиста», — заключил Гаврилов.

Встреча в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу «Зенита». Мартинс в игре отметился голевой передачей на Александра Соболева. Футболист был заменён на 67-й минуте матча.

«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 20 очков. «Спартак» — пятый (16).

Ранее стало известно, сколько времени займёт восстановление полузащитника «Спартака» Мартинса.