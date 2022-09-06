Стало известно, сколько займёт восстановление полузащитника «Спартака» Мартинса

В «Спартаке» рассказали о характере травмы полузащитника Кристофера Мартинса после матча восьмого тура чемпионата России с «Зенитом».

«Полузащитник Кристофер Мартинс прошёл дообследование. К сожалению, у него выявлено серьёзное мышечное повреждение бедра. Ориентировочный срок восстановления — три месяца», — передаёт пресс-служба клуба.

Встреча в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу «Зенита». Мартинс в игре отметился голевой передачей на Александра Соболева. Футболист был заменён на 67-й минуте матча.

«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 20 очков. «Спартак» — пятый (16).

Ранее сообщалось, что «Спартак» улучшил предложение по трансферу хавбека Паоло Фернандеса из «Волоса».