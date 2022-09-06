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Gazzetta: «Спартак» улучшил предложение по трансферу Фернандеса из «Волоса»

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«Спартак» направил греческому «Волосу» улучшенное предложение по трансферу хавбека Паоло Фернандеса.
Gazzetta: «Спартак» улучшил предложение по трансферу Фернандеса из «Волоса»
  • Legion-Media
  • © Gribaudi/ImagePhoto

Новое предложение московской команды близко к требованиям, которые выдвинул греческий клуб, сообщает Gazzetta.

По сообщениям СМИ, «Волос» требует €1,5 млн у «Спартака» за Фернандеса.

Контракт хавбека с «Волосом» рассчитан до июня 2023 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в €600 тыс.

Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков заявил, что Фернандес будет куплен только по рыночной стоимости.

Ранее Альберт Ботинес, агент Фернандеса, на которого претендует московский «Спартак», сообщил, что игрок может перейти в «Ахмат».

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