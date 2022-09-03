Агент Фернандеса: «Волос» не хочет продавать Фернандеса в «Спартак» из-за Абаскаля

Альберт Ботинес, агент полузащитника «Волоса» Пауло Фернандеса, на которого претендует московский «Спартак», сообщил, что игрок может перейти в «Ахмат».

«Со стороны «Волоса» всё сложно. Они не хотят продавать Фернандеса в «Спартак» из-за Абаскаля. В своё время клуб плохо закончил сезон после его ухода. Они предпочитают попытаться продать Пауло в «Ахмат», с этим клубом также ведутся переговоры», — цитирует Ботинеса «РБ Спорт».

По сообщениям СМИ, «Волос» требует €1,5 млн у «Спартака» за Фернандеса.

Контракт хавбека с «Волосом» рассчитан до июня 2023 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в €600 тыс.

Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков заявил, что Фернандес будет куплен только по рыночной стоимости.

Ранее Ботинес рассказал о ходе переговоров между «Спартаком» и «Волосом» по трансферу испанского полузащитника.