Футбольный агент: в переговорах «Спартака» с «Волосом» по Фернандесу нет прогресса
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«В переговорах между клубами по-прежнему нет никакого прогресса. Ситуация сложная, но «Волос» вряд ли согласится снизить цену», — цитирует Ботинеса Sport24.
По сообщениям СМИ, «Волос» требует €1,5 млн у «Спартака» за Фернандеса.
Контракт хавбека с «Волосом» рассчитан до июня 2023 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в €600 тыс.
Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков заявил, что Фернандес будет куплен только по рыночной стоимости.
Ранее Сергей Юран объяснил, за счёт чего «Спартак» может обыграть «Зенит».