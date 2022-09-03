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Футбольный агент: в переговорах «Спартака» с «Волосом» по Фернандесу нет прогресса

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Альберт Ботинес, агент Пауло Фернандеса, рассказал о ходе переговоров между московским «Спартаком» и греческим «Волосом» по трансферу испанского полузащитника.
Футбольный агент: в переговорах «Спартака» с «Волосом» по Фернандесу нет прогресса
  • globallookpress.com
  • © Marcel Van Dorst/ZUMAPRESS.com

«В переговорах между клубами по-прежнему нет никакого прогресса. Ситуация сложная, но «Волос» вряд ли согласится снизить цену», — цитирует Ботинеса Sport24.

По сообщениям СМИ, «Волос» требует €1,5 млн у «Спартака» за Фернандеса.

Контракт хавбека с «Волосом» рассчитан до июня 2023 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в €600 тыс.

Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков заявил, что Фернандес будет куплен только по  рыночной стоимости.

Ранее Сергей Юран объяснил, за счёт чего «Спартак» может обыграть «Зенит».

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