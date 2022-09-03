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Юран объяснил, за счёт чего «Спартак» может обыграть «Зенит»

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Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран в интервью RT рассказал, за счёт чего «Спартак» может обыграть «Зенит» в восьмом туре РПЛ.
Юран объяснил, за счёт чего «Спартак» может обыграть «Зенит»
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«(За счёт. — RT) игровой дисциплины, а также правильного выбора тактики и состава. Также очень важна самоотдача: все обязаны бороться до конца в каждом эпизоде, а если есть необходимость — выцарапывать мячи на пятой точке. У «Спартака» может что-то не получаться, но 11 человек должны быть заряжены на результат. Если даже один-два не попадут в игру, оппонент этим мгновенно воспользуется», — заявил специалист.

Ранее Чернов рассказал о конкуренции с Джикией за место в стартовом составе «Спартака».

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