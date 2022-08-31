Чернов рассказал о конкуренции с Джикией за место в стартовом составе «Спартака»

Защитник «Спартака» Никита Чернов рассказал о конкуренции с Георгием Джикией за место в стартовом составе московского клуба.

«Достоин ли я вытеснить Георгия Джикию? Что за вопрос? У нас все защитники хорошего качества. Ему дали отдохнуть. Думаю, всё покажет время. Всё зависит от тренера — он решает», — цитирует Чернова Sport24.

Напомним, что игрок сыграл за красно-белых девять матчей во всех турнирах, при этом он не отметился результативными действиями в играх.

После седьмого тура РПЛ «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 16 очков. Лидер — «Зенит» (17 очков).

Ранее Руслан Литвинов заявил, что в «Спартаке» ни у кого нет претензий к Шамару Николсону.