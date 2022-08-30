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Литвинов: ни у кого нет к Николсону претензий по отдаче в «Спартаке»

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Защитник московского «Спартака» Руслан Литвинов заявил, что в команде ни у кого нет претензий к нападающему клуба Шамару Николсону.

«Мне неважно, кто из игроков что пишет в социальных сетях. Важно, чтобы все работали. В коллективе никто не обсуждал ситуацию с Николсоном, не переживайте за это. Что писать — его выбор, но ни у кого нет к нему претензий по отдаче», — цитирует Литвинова РИА Новости.

Ранее Николсон в соцсетях написал: «Я много работаю, потому что не могу облажаться. Мне не на кого положиться. Я резервный вариант».

25-летний форвард присоединился к «Спартаку» в декабре 2021 года. Он провёл 21 матч во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал две результативные передачи.

Игрок отказался от вызова в сборную Ямайки на отборочные матчи чемпионата мира 2022 года в Катаре ради адаптации в московском клубе.

Ранее Ненад Портега, агент Николсона, объяснил загадочный пост своего клиента в социальных сетях.

 

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