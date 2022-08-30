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Агент Николсона объяснил пост об отсутствии поддержки игрока в «Спартаке»

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Ненад Портега, агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона, объяснил загадочный пост своего клиента в социальных сетях.
Агент Николсона объяснил пост об отсутствии поддержки игрока в «Спартаке»
  • Gettyimages.ru

«Это слова из песни. Если ты запасной, то за тобой никто не стоит и ты тот, кто должен прикрывать спину своего товарища по команде. Это песня воина. И ничего, кроме того, что Шамар уже написал, мы не думаем», — цитирует агента «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что игрок будет бороться и помогать клубу. Он назвал руководство команды профессионалами, а также отметил, что Шамар не испытывает проблем в коммуникации.

Ранее Николсон написал: «Я много работаю, потому что не могу облажаться. Мне не на кого положиться. Я резервный вариант».

25-летний форвард присоединился к «Спартаку» в декабре 2021 года. Он провёл 21 матч во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал две результативные передачи.

Игрок отказался от вызова в сборную Ямайки на отборочные матчи чемпионата мира 2022 года в Катаре ради адаптации в московском клубе.

Ранее агент Николсона обратился к «Спартаку» после перехода в команду нападающего Кейта Бальде.

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