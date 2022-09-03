«Когда видят робость и трусость, уничтожают»: Юран — о вторых таймах «Зенита», проблемах Кассьерры и об ошибках Умярова

Футболисты «Зенита» моментально добавляют по ходу матча и буквально уничтожают соперников по РПЛ, если видят трусость и робость в их глазах. Такое мнение в интервью RT высказал известный тренер Сергей Юран. По его словам, «Спартаку» в грядущей встрече с сине-бело-голубыми необходимо действовать с максимальной самоотдачей, чтобы одержать победу. Специалист также рассказал, чем объясняется низкая результативность петербуржцев в первых таймах на старте сезона, предположил, что стало причиной ошибок Наиля Умярова в последних играх, и заявил, что Матео Кассьерра потерял уверенность в себе.

— «Спартак» подходит к противостоянию с «Зенитом», отставая от него всего на одно очко. В кои-то веки у болельщиков есть надежда, что москвичи бросят перчатку петербуржцам в борьбе за золото. Вы в это верите?

— Если брать матч с «Динамо», то возникают вопросы. Красно-белые вроде бы доминировали, но уступили. Как раз противостояние с действующим чемпионом покажет, насколько подопечные Гильермо Абаскаля готовы к борьбе за титул. Хотелось бы верить в это. Если хозяева на «Открытие Арене» окажутся сильнее, можно будет допустить, что они составят реальную конкуренцию сопернику. До того оппоненты у «Спартака» были всё же преимущественно ниже классом. Разгромы «Оренбурга» и «Факела» не хочется переоценивать и заранее петь команде дифирамбы. Но футболистам претензии не предъявишь: они играют, сражаются и много забивают. Настоящая проверка начнётся осенью, ведь после «Зенита» их ждут матчи с «Ростовом» и «Локомотивом», а в октябре — с ЦСКА. Хочется понять, насколько красно-белые готовы к борьбе за первую строчку.

— Предыдущее дерби двух столиц, состоявшееся в Москве в мае, получилось не самым зрелищным. Может ли грядущий матч выйти таким же осторожным с учётом колоссальной ответственности за результат?

— На тот момент «Зенит» гарантировал себе чемпионство. Конечно, игроки обоих коллективов настраиваются на встречи друг с другом со всей серьёзностью, но тогда турнирная таблица роли не играла. А потому гости приехали в столицу не максимально заряженными. Сейчас ситуация иная. Текущий сезон РПЛ набирает обороты, и подопечные Сергея Семака выйдут на поле с другим настроем. О «Спартаке» и говорить нечего — это домашнее дерби. Поэтому самоотдача окажется запредельной. Хотелось бы увидеть яркий футбол, а не взаимное ожидание ошибок. На первый план выйдет работа наставников — насколько они смогут переиграть друг друга тактически.

— Вам не кажется, что у «Спартака» выработался комплекс «Зенита»? В последних десяти очных противостояниях он не одержал ни одной победы при четырёх ничьих.

— Петербуржцы обладают большим опытом. В матчах с красно-белыми они неизменно действуют с позиции силы и уверенности в себе. А у москвичей за чемпионство боролись единицы. Золото в 2017-м брали Роман Зобнин, Георгий Джикия, Александр Селихов и Квинси Промес. Отсюда вопрос: как молодёжь Абаскаля справится с поставленной задачей? Одно дело — противостоять среднему сопернику, а другое — гегемону. Плюс, на мой взгляд, в «Зените» собраны более квалифицированные и мастеровитые исполнители. Очевидно, москвичам необходимо усиление, чтобы навязать конкуренцию. Зато на их стороне поддержка заполненной «Открытие Арены».

— За счёт чего хозяева способны нивелировать разницу в классе и добиться успеха?

— За счёт игровой дисциплины, правильного выбора тактики и состава. Также очень важна самоотдача: все обязаны бороться до конца в каждом эпизоде, а если есть необходимость, выцарапывать мячи на пятой точке. У «Спартака» может что-то не получаться, но 11 человек должны быть заряжены на результат. Если даже один-два не попадут в игру, оппонент этим мгновенно воспользуется. Я знаю это по своему опыту, ведь мои «Химки» принимали «Зенит» в первом туре и отобрали у него очки — 1:1. Пусть потом говорили, что гости вели себя вальяжно, они хотели одержать победу. Однако, столкнувшись с ожесточённым сопротивлением, испытали сложности.

— В матче за Суперкубок красно-белые играли достаточно смело и открыто, но регулярно проваливались в опорной зоне. Не стоит ли Абаскалю наступить на горло собственной песне и сделать выбор в пользу более оборонительной расстановки?

— Считаю, на данный момент «Спартак» не готов играть с «Зенитом» на встречных курсах. Вновь попробовав действовать первым номером, Абаскаль лишь поможет оппоненту. А вот более осторожный футбол способен привести к победе. Важно помнить: игра забывается, результат остаётся. Хозяевам необходимы три очка, и если они их наберут, никто не упрекнёт их в желании плясать от защиты. Нужно реально смотреть на вещи. Петербуржцы не слишком сильны в позиционных атаках. Однако, когда им предоставляют свободное пространство, как это происходило в поединке за Суперкубок, они этим пользуются. В атакующей линии собраны такие мастера, что им хватит и пары моментов.

— На старте сезона опорную зону «Спартака» было сложно представить без Наиля Умярова. Однако в дерби с «Динамо» он помог отличиться Константину Тюкавину, а в матче с «Факелом» был заменён в перерыве. Стоит ли после этого доверять ему место в основе?

— Нужно проанализировать недельный цикл: кто смотрится хуже, а кто лучше работает на тренировках. Ошибки допускают все, но важно проанализировать, с чем они связаны. Пока у Наиля всё нарастает, как снежный ком. В игре Кубка России с «Крыльями Советов» он тоже выглядел не слишком убедительно. С другой стороны, мы отлично понимаем: он талантливый футболист, и если его продолжают выпускать в старте, значит, есть что доказывать. К тому же нет полного понимания состояния здоровья Умярова, возможно, есть некое повреждение.

— Есть ли смысл использовать в середине поля вместо Умярова универсального Руслана Литвинова, который чаще вынужденно действует в центре обороны?

— На мой взгляд, во встрече с «Крыльями Советов» он, выйдя на замену именно в полузащиту, в игру не попал. Нормально, когда опытный исполнитель закрывает две позиции, а молодому парню разрываться не всегда комфортно. На одной он может смотреться уверенно, а на другой, напротив, нервничать. Поэтому нельзя однозначно сказать, что Литвинов готов сыграть с «Зенитом» в опорной зоне.

— Верно ли, что без травмированного Антона Зиньковского Абаскалю будет не на кого рассчитывать при конструировании атак, помимо Квинси Промеса? Как правило, россиянин усиливает игру в этом компоненте, выходя на замену.

— Сравнивать резерв «Спартака» и «Зенита» в принципе тяжело. У петербуржцев там собраны более классные исполнители, и Семак имеет возможность безболезненно менять футболистов, если они не попали в игру. У его визави с этим проблемы.

— У вас не складывается впечатление, что Зиньковский, появляясь на поле по ходу матчей, выглядит интереснее Михаила Игнатова?

— На мой взгляд, странно покупать лидера крепкого клуба РПЛ и не использовать его возможности по максимуму. Ладно, если бы речь шла о молодом и перспективном исполнителе на будущее. Понятно, что некоторое время у него ушло на адаптацию и притирку к партнёрам, но минуло два месяца, а человек продолжает оставаться в запасе. Возникает вопрос: тренер сам хотел видеть Зиньковского в коллективе или у него другое видение? Антон на протяжении нескольких лет вёл за собой «Крылья Советов», и без него самарцы выступают куда менее убедительно. Важно, чтобы он не подзакис и не опустил руки. Всё-таки тяжело спокойно относиться к выходам на 15—20 минут, когда раньше регулярно попадал в старт. В такой ситуации человек рискует потерять уверенность в себе. Для меня загадка, почему так происходит.

— Возвращение Клаудиньо может стать для «Зенита» решающим фактором? Изначально предполагалось, что бразилец не примет участия в дерби из-за травмы, но он успел восстановиться.

— Для «Спартака» было бы лучше, если бы он пропустил матч. Да,ведущий полузащитник петербуржцев вернулся в строй, но большой вопрос — в каком он находится состоянии. Поскольку он пропустил несколько недель из-за повреждения, сложно ждать, что он готов на 100%. Однако Клаудиньо, несомненно, лидер команды. Он и классно разгоняет атаки, и сам, будучи индивидуально одарённым спортсменом, в состоянии их завершить и решить исход любой встречи.

— «Зенит» в текущем сезоне РПЛ забил в первых таймах всего пять мячей. С чем это связано?

— До перерыва соперники минимизируют количество моментов у своих ворот. Все работают на «полном выхлопе» и с максимальной концентрацией. После большинство команд начинает подсаживаться. Сдерживать звёзд «Зенита» становится гораздо сложнее — понятно, что во вторых таймах свежесть не та. Сине-бело-голубые же получают преимущество. Но в матче с «Химками» они, напротив, быстро открыв счёт, пропустили в концовке. Это произошло, поскольку тогда мы были лучше готовы физически. В противном случае квалифицированные исполнители «Зенита» способны воспользоваться любой потерей соперника. Поэтому с ними на протяжении всех 90 минут необходимо действовать на пределе возможностей.

— Не кажется ли вам, что на старте сезона действующий чемпион не выглядит настолько неуязвимо, как раньше? Например, он позволил отобрать у себя очки уступающим в классе «Химкам» и «Ахмату».

— Думаю, это скорее вопрос психологии. «Зенит» — флагман нашего футбола, но в его составе выступают такие же люди с двумя руками, двумя ногами и одной головой. Они точно так же ошибаются и пропускают. Ни в коем случае нельзя до начала встречи допускать мысли, что остановить их нереально. Нужно выходить и включать спортивную злость и самоотдачу. А как только петербуржцы видят в глазах оппонентов робость и трусость, моментально добавляют и уничтожают их. Поэтому Абаскалю очень важно достучаться до подопечных перед дерби. Необходимо выбросить из головы лишнее и давать себе иную установку. Да, пусть там класснее футболисты, но мы больше пробежим, больше мячей отберём и включим агрессию.

— Но как красно-белым выбросить из головы разгром в Суперкубке двухмесячной давности?

— Забывать его нельзя. Следует сделать правильные выводы из произошедшего. Если тебе на выезде забили четыре безответных мяча, ты обязан взять как можно более уверенный реванш дома. Это должно дополнительно мотивировать. Когда я сам выходил на поле, после поражений всегда становился только злее перед ответным противостоянием и воспринимал его как шанс отомстить.

— У «Зенита» после ухода Артёма Дзюбы и Юри Алберто появились проблемы в атаке. Приобретённый у «Сочи» Матео Кассьерра до сих пор не отметился ни одним голом в РПЛ. Латиноамериканцу необходимо время на адаптацию или он не соответствует уровню коллектива?

— Конечно, на новом месте ему приходится непросто, ведь в «Сочи» на колумбийца играла вся команда. В атаке его постоянно искали передачами. В Санкт-Петербурге всё совершенно иначе. Там собрано немало исполнителей, которые в состоянии создать момент и забить. В принципе у Семака меньше завязано на форвардах, ведь в средней линии собраны Малком, Клаудиньо, Андрей Мостовой. Кассьерра потерял уверенность в себе. «Зенит» — не «Сочи», где он был безальтернативным футболистом основы. Тут требуется больше времени, чтобы понять, как раскрывать свои сильные качества.

— Другой нападающий Иван Сергеев неплохо проявил себя в концовке прошлого сезона, но в этом чаще остаётся в запасе. Роман Широков даже заявил, что он обедняет игру и не создаёт глубины в атаке. Согласны?

— Я понимаю, что он имел в виду. «Зенит» по меркам РПЛ — особенная команда. И сравнивать Сергеева с Дзюбой и Сердаром Азмуном сложно. Уровень этих игроков, при всём уважении к Ивану, намного выше. Пока он не на 100% подходит петербуржцам, хотя трудится и классно открывается в штрафной. Сопоставимой замены ушедшим нападающим найдено так и не было.

— Во вратарской линии «Зенита» тоже не всё идеально. Даниил Одоевский молод, а Михаил Кержаков может допускать ошибки. В кубковом матче с «Факелом» в составе сине-бело-голубых дебютировал бразилец Иван. На ваш взгляд, Семак может сделать на него ставку в ближайшем будущем?

— По одной игре делать выводы тяжело. Чтобы понять, насколько сильным голкипером он является, нужно несколько встреч. Уверен, на «Открытие Арене» с первых минут на поле выйдет Кержаков. Да, у него бывают помарки, но на его стороне опыт, и за спиной у Михаила большое количество таких противостояний. На данном этапе считаю его первым номером петербуржцев. Да и вообще вратарь-иностранец — большой риск. Когда клуб с берегов Невы летом интересовался Ильёй Лантратовым, я был уверен: он перейдёт туда и поможет команде. Не срослось... Где бы я ни играл: в Португалии, Германии, Англии, Австрии — на последнем рубеже всегда располагался местный. Ведь ему важно коммуницировать с партнёрами, подсказывать им. Без знания русского Ивану делать это проблематично.