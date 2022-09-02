военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Петржела: хотел бы посмотреть на работу Абаскаля в качестве главного тренера «Зенита»

Короткая ссылка
Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела сообщил, что ему было бы интересно посмотреть, как бы проявил себя главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль на аналогичной должности в петербургском клубе.
Петржела: хотел бы посмотреть на работу Абаскаля в качестве главного тренера «Зенита»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Хотел бы посмотреть на работу Абаскаля в качестве главного тренера «Зенита». Мне кажется, это хороший тренер с отличной перспективой. Если он смог слепить что-то хорошее из десятой команды РПЛ, то с «Зенитом» бы точно добился величия», — цитирует Петржелу Sport24.

Он также подчеркнул, что Семак на данный момент справляется со своими тренерскими обязанностями на пять баллов. По его словам, на спартаковское прошлое сейчас никто не смотрит.

«Дзюба вообще был воспитанником «Спартака», а по итогу стал легендой «Зенита», — заключил Петржела.

При Семаке команда из Санкт-Петербурга завоевала трофей чемпионата России четвёртый раз подряд и восьмой — в истории. Также «Зенит» в начале июля на поле стадиона «Газпром Арена» разгромил московский «Спартак» (4:0) и седьмой раз стал обладателем Суперкубка.

«Зенит» 13 июля продлил контракт с Семаком до 2025 года.

Абаскаль 10 июня был назначен главным тренером красно-белых.

Ранее Семак рассказал о состоянии Клаудиньо и Кузяева перед матчем со «Спартаком».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить