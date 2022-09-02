Петржела: хотел бы посмотреть на работу Абаскаля в качестве главного тренера «Зенита»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела сообщил, что ему было бы интересно посмотреть, как бы проявил себя главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль на аналогичной должности в петербургском клубе.

«Хотел бы посмотреть на работу Абаскаля в качестве главного тренера «Зенита». Мне кажется, это хороший тренер с отличной перспективой. Если он смог слепить что-то хорошее из десятой команды РПЛ, то с «Зенитом» бы точно добился величия», — цитирует Петржелу Sport24.

Он также подчеркнул, что Семак на данный момент справляется со своими тренерскими обязанностями на пять баллов. По его словам, на спартаковское прошлое сейчас никто не смотрит.

«Дзюба вообще был воспитанником «Спартака», а по итогу стал легендой «Зенита», — заключил Петржела.

При Семаке команда из Санкт-Петербурга завоевала трофей чемпионата России четвёртый раз подряд и восьмой — в истории. Также «Зенит» в начале июля на поле стадиона «Газпром Арена» разгромил московский «Спартак» (4:0) и седьмой раз стал обладателем Суперкубка.

«Зенит» 13 июля продлил контракт с Семаком до 2025 года.

Абаскаль 10 июня был назначен главным тренером красно-белых.

Ранее Семак рассказал о состоянии Клаудиньо и Кузяева перед матчем со «Спартаком».