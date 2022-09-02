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Семак рассказал о состоянии Клаудиньо и Кузяева перед матчем со «Спартаком»

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил о состоянии здоровья Клаудиньо и Далера Кузяева перед матчем восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком».
Семак рассказал о состоянии Клаудиньо и Кузяева перед матчем со «Спартаком»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Есть определённые проблемы и у одного, и у второго. Что касается Клаудиньо, то он начинает заниматься в общей группе — всем вместе нам нужно будет принять решение по поводу его участия», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.

По его словам, то же самое касается и Кузяева. Он также подчеркнул, что футболист начинает тренироваться фрагментарно.

«Тем не менее у нас ещё есть время для того, чтобы подумать и посмотреть на состояние ребят», — заключил Семак.

В рамках восьмого тура РПЛ «Зенит» на выезде сыграет со «Спартаком». Матч пройдёт 4 сентября в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало — 20:00 мск.

После семи туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице (17 очков). «Спартак» находится на второй строчке (16 очков).

Ранее бывший футболист «Зенита» Мигел Данни обратился к болельщикам перед матчем с легендами московского «Спартака».

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