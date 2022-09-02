Данни: прилетел в Россию, чтобы снова обыграть «Спартак»

Бывший футболист «Зенита» Мигел Данни обратился к болельщикам перед матчем с легендами московского «Спартака».

«Привет, друзья! Я прилетел в Россию, чтобы снова обыграть «Спартак». Увидимся на стадионе. Вперёд, «Зенит»!» — приводит слова Данни Telegram-канал «Зенита».

Первая встреча ветеранов «Спартака» и «Зенита» состоялась 8 июля в Санкт-Петербурге и завершилась победой петербургского клуба со счётом 2:0.

Бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Алексей Николаев во второй раз обслужит Матч легенд «Спартак» — «Зенит».

Ответный матч состоится 2 сентября в Москве.

Ранее бывший футболист «Зенита» Александр Кержаков поделился ожиданиями от матча восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором команда из Санкт-Петербурга встретится с московским «Спартаком».