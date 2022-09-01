Кержаков: не помню, чтобы в этом сезоне «Спартак» забивал конкурентоспособным командам

Бывший футболист «Зенита» Александр Кержаков поделился ожиданиями от матча восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором команда из Санкт-Петербурга встретится с московским «Спартаком».

«Для меня фаворит остаётся прежним — это «Зенит». Не хочу никого обижать, но не помню, чтобы в этом сезоне «Спартак» забивал конкурентоспособным командам. Сколько он забил «Зениту» и «Динамо»? Да, они неплохо играют с командами, которые перед матчами не считаются фаворитами», — приводит слова Кержакова «Матч ТВ».

Он также заявил, что этот матч станет хорошей проверкой для московской команды. По словам Кержакова, он не видит весомых аргументов в пользу красно-белых.

Игра пройдёт 4 сентября в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало — в 20:00 мск.

После семи туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице (17 очков). «Спартак» находится на второй строчке (16 очков).

Ранее бывший полузащитник сборной России по футболу Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от матча восьмого тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком».