Канчельскис считает, что матч «Зенит» — «Спартак» не обойдётся без судейского скандала

Бывший полузащитник сборной России по футболу Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от матча восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Зенитом» и «Спартаком».

«Зенит» против «Спартака» — российское эль класико. Матч между этими командами не обойдётся без судейского скандала. Кто бы ни судил эту игру, он изначально в невыгодном положении», — приводит слова Канчельскиса Sport24.

Он также назвал противостояние «Спартака» и «Зенита» главным в российском футболе.

Игра пройдёт 4 сентября в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало — в 20:00 мск.

После семи туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице (17 очков). «Спартак» находится на второй строчке (16 очков).

Ранее бывший футболист «Зенита» Александр Кержаков поделился ожиданиями от матча восьмого тура РПЛ, в котором команда из Санкт-Петербурга встретится со «Спартаком».