Мележиков — о дебюте Бальде в матче с «Зенитом»: решит тренерский штаб «Спартака»
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«Думаю, он будет готов. Но окончательное решение примет тренерский штаб. Говорят, характер у него непростой? Не знаю, очень позитивный парень», — цитирует Мележикова «Матч ТВ».
Сенегальский нападающий сможет помочь «Спартаку» в матче с «Зенитом». Красно-белые зарегистрировали Бальде для участия в играх Российской премьер-лиги сезона-2022/23.
«Спартак» в матче восьмого тура примет «Зенит» 4 сентября. Начало игры — в 20:00 мск.
Московский клуб (16 очков) по итогам семи туров РПЛ занимает второе место. Команда из Санкт-Петербурга (17 очков) лидирует в чемпионате.
Ранее Бальде заявил, что перешёл в «Спартак», чтобы выигрывать титулы.