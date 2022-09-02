Мележиков — о дебюте Бальде в матче с «Зенитом»: решит тренерский штаб «Спартака»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, сможет ли нападающий Кейта Бальде принять участие в матче восьмого тура чемпионата России по футболу с «Зенитом».

«Думаю, он будет готов. Но окончательное решение примет тренерский штаб. Говорят, характер у него непростой? Не знаю, очень позитивный парень», — цитирует Мележикова «Матч ТВ».

Сенегальский нападающий сможет помочь «Спартаку» в матче с «Зенитом». Красно-белые зарегистрировали Бальде для участия в играх Российской премьер-лиги сезона-2022/23.

«Спартак» в матче восьмого тура примет «Зенит» 4 сентября. Начало игры — в 20:00 мск.

Московский клуб (16 очков) по итогам семи туров РПЛ занимает второе место. Команда из Санкт-Петербурга (17 очков) лидирует в чемпионате.

Ранее Бальде заявил, что перешёл в «Спартак», чтобы выигрывать титулы.