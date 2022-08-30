Бальде заявил, что перешёл в «Спартак», чтобы выигрывать титулы
- РИА Новости
«Я приехал сюда, чтобы выигрывать титулы. Буду забивать много голов за «Спартак», — сказал Бальде, отвечая на вопросы журналистов после матча.
27-летний форвард подписал контракт до июня 2025 года.
Сенегалец в сезоне-2021/22 провёл за «Кальяри» 26 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал три результативные передачи. Он также выступал за «Лацио», «Монако», «Интер» и «Сампдорию».
Ранее Федерико Пасторелло, агент Бальде, оценил перспективы вызова своего клиента в сборную Сенегала.