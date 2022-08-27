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Агент Бальде: переход Кейта в «Спартак» не помешает вызову в сборную Сенегала

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Федерико Пасторелло, агент новичка «Спартака» Кейта Бальде, оценил вызов своего клиента в сборную Сенегала.
Агент Бальде: переход Кейта в «Спартак» не помешает вызову в сборную Сенегала
  • AP
  • © LiveMedia

«Конечно, переход Бальде в «Спартак» не помешает вызову игрока в сборную Сенегала», — цитирует агента РИА Новости.

27-летний форвард подписал контракт до июня 2025 года.

Сенегалец в сезоне-2021/22 провёл за «Кальяри» 26 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал три результативные передачи. Он также выступал за «Лацио», «Монако», «Интер» и «Сампдорию».

Ранее сообщалось, что Кейта Бальде поделился эмоциями после подписания контракта со «Спартаком».

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