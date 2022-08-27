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Бальде: теперь моя очередь творить историю в России и проявить себя в «Спартаке»

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Новичок «Спартака» сенегальский форвард Кейта Бальде поделился эмоциями после подписания контракта со столичным клубом.
Бальде: теперь моя очередь творить историю в России и проявить себя в «Спартаке»
  • Gettyimages.ru
  • © Ivan Romano

«Теперь моя очередь творить историю в России и проявить себя в «Спартаке». Я хочу отплатить клубу игрой на поле за то, что они поверили в меня. Теперь все мои мысли о московском клубе. Хочу забивать в каждом матче, чтобы команда побеждала и выигрывала титулы», — цитирует Бальде пресс-служба красно-белых.

27-летний форвард подписал контракт до июня 2025 года.

Сенегалец в сезоне-2021/22 провёл за «Кальяри» 26 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал три результативные передачи. Он также выступал за «Лацио», «Монако», «Интер» и «Сампдорию».

После шести туров РПЛ красно-белые занимают второе место в турнирной таблице, набрав 13 очков.

Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о трансфере Бальде в «Спартак».

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