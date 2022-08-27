Мостовой: Бальде хорошо себя проявит, «Спартаку» нужен игрок вместо Мозеса

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о трансфере сенегальского форварда Кейта Бальде в московский «Спартак».

«Думаю, что Бальде — это хороший уровень. С учётом того, что Мозес выбыл надолго, «Спартаку» был нужен игрок вместо. Думаю, что хорошо себя проявит, раз поиграл в Европе», — цитирует Мостового «Чемпионат».

27-летний форвард подписал контракт до июня 2025 года.

Сенегалец в сезоне-2021/22 провёл за «Кальяри» 26 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал три результативные передачи. Он также выступал за «Лацио», «Монако», «Интер» и «Сампдорию».

Ранее сообщалось, что «Спартак» пошутил над «Барселоной» после того, как объявил о трансфере Бальде.