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Мостовой: Бальде хорошо себя проявит, «Спартаку» нужен игрок вместо Мозеса

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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о трансфере сенегальского форварда Кейта Бальде в московский «Спартак».
Мостовой: Бальде хорошо себя проявит, «Спартаку» нужен игрок вместо Мозеса
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«Думаю, что Бальде — это хороший уровень. С учётом того, что Мозес выбыл надолго, «Спартаку» был нужен игрок вместо. Думаю, что хорошо себя проявит, раз поиграл в Европе», — цитирует Мостового «Чемпионат».

27-летний форвард подписал контракт до июня 2025 года.

Сенегалец в сезоне-2021/22 провёл за «Кальяри» 26 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал три результативные передачи. Он также выступал за «Лацио», «Монако», «Интер» и «Сампдорию».

Ранее сообщалось, что «Спартак» пошутил над «Барселоной» после того, как объявил о трансфере Бальде.

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