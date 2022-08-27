«Спартак» пошутил над «Барселоной» после трансфера Бальде
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«Без проблем зарегистрировали новый трансфер. Завидуешь, «Барселона»?» — говорится в сообщении красно-белых в Twitter.
27-летний форвард подписал контракт до июня 2025 года.
Сенегалец в сезоне-2021/22 провёл за «Кальяри» 26 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал три результативные передачи.
Бальде также выступал за «Лацио», «Монако», «Интер», «Сампдорию». Он является победителем Кубка африканских наций.
Ранее глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, когда Бальде приступит к тренировкам.