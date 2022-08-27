«Спартак» пошутил над «Барселоной» после трансфера Бальде

Столичный «Спартак» пошутил над «Барселоной» после того, как объявил о трансфере сенегальского нападающего Кейта Бальде.

«Без проблем зарегистрировали новый трансфер. Завидуешь, «Барселона»?» — говорится в сообщении красно-белых в Twitter.

27-летний форвард подписал контракт до июня 2025 года.

Сенегалец в сезоне-2021/22 провёл за «Кальяри» 26 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал три результативные передачи.

Бальде также выступал за «Лацио», «Монако», «Интер», «Сампдорию». Он является победителем Кубка африканских наций.

Ранее глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, когда Бальде приступит к тренировкам.