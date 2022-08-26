Бальде 27 августа проведёт первую тренировку в составе «Спартака»

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, когда новичок команды сенегальский форвард Кейта Бальде приступит к тренировкам.

«Насколько я знаю, всё прошло конструктивно и быстро. Бальде прилетел с супругой и детьми, завтра уже проведёт первую тренировку по индивидуальному графику», — цитирует Зеленова РИА Новости.

«Спартак» 26 августа объявил о трансфере Бальде. 27-летний форвард подписал контракт до июня 2025 года.

Сенегалец в сезоне-2021/22 провёл за «Кальяри» 26 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал три результативные передачи.

Бальде также выступал за «Лацио», «Монако», «Интер», «Сампдорию». Он является победителем Кубка африканских наций (КАН).

Ранее бывший защитник «Спартака» Юрий Никифоров прокомментировал трансфер Бальде.



