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Бальде 27 августа проведёт первую тренировку в составе «Спартака»

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Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, когда новичок команды сенегальский форвард Кейта Бальде приступит к тренировкам.
Бальде 27 августа проведёт первую тренировку в составе «Спартака»
  • Gettyimages.ru
  • © DeFodi Images

«Насколько я знаю, всё прошло конструктивно и быстро. Бальде прилетел с супругой и детьми, завтра уже проведёт первую тренировку по индивидуальному графику», — цитирует Зеленова РИА Новости.

«Спартак» 26 августа объявил о трансфере Бальде. 27-летний форвард подписал контракт до июня 2025 года.

Сенегалец в сезоне-2021/22 провёл за «Кальяри» 26 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал три результативные передачи.

Бальде также выступал за «Лацио», «Монако», «Интер», «Сампдорию». Он является победителем Кубка африканских наций (КАН).

Ранее бывший защитник «Спартака» Юрий Никифоров прокомментировал трансфер Бальде.

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