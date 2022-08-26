Бальде 27 августа проведёт первую тренировку в составе «Спартака»
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«Насколько я знаю, всё прошло конструктивно и быстро. Бальде прилетел с супругой и детьми, завтра уже проведёт первую тренировку по индивидуальному графику», — цитирует Зеленова РИА Новости.
«Спартак» 26 августа объявил о трансфере Бальде. 27-летний форвард подписал контракт до июня 2025 года.
Сенегалец в сезоне-2021/22 провёл за «Кальяри» 26 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал три результативные передачи.
Бальде также выступал за «Лацио», «Монако», «Интер», «Сампдорию». Он является победителем Кубка африканских наций (КАН).
Ранее бывший защитник «Спартака» Юрий Никифоров прокомментировал трансфер Бальде.