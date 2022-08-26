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Никифоров — о переходе Кейта: у «Спартака» будет здоровая конкуренция в нападении

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Бывший защитник сборной России по футболу Юрий Никифоров прокомментировал трансфер сенегальского нападающего Кейта Бальде в московский «Спартак».
Никифоров — о переходе Кейта: у «Спартака» будет здоровая конкуренция в нападении
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

«Бальде — это усиление. У «Спартака» будет здоровая конкуренция в нападении, в команде будет три чистых форварда. Время покажет, поможет ли Кейта «Спартаку» в борьбе за золото или нет. Чемпионат длинный, будет время себя реализовать», — цитирует Никифорова «Спорт-Экспресс».

Трёхкратный чемпион России в составе «Спартака» предположил, что покупка чемпиона Кубка африканских наций в составе сборной Сенегала, возможно, связана с недовольством главного тренера Гильермо Абаскаля нынешними нападающими красно-белых.

«А может быть, Николсон хочет покинуть команду», — сказал Никифоров.

«Спартак» 26 августа объявил о трансфере Бальде. 27-летний форвард подписал контракт до июня 2025 года.

Сенегалец в сезоне-2021/22 провёл за «Кальяри» 26 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал три результативные передачи.

Бальде также выступал за «Лацио», «Монако», «Интер», «Сампдорию».

Ранее спортивный директор «Ланса» Флоран Гизольфи прокомментировал новость об интересе «Спартака» к нападающему команды Игнатиусу Ганаго.

  

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