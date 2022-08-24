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В «Лансе» отреагировали на информацию об интересе «Спартака» к форварду Ганаго

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Спортивный директор «Ланса» Флоран Гизольфи прокомментировал новость об интересе «Спартака» к нападающему команды Игнатиусу Ганаго.
В «Лансе» отреагировали на информацию об интересе «Спартака» к форварду Ганаго
  • Gettyimages.ru

«Я знаю, что агенты Ганаго ведут переговоры со «Спартаком». Но клуб пока не сделал нам официального предложения», — цитирует Гизольфи Sport24.

Он также подчеркнул, что на данный момент клуб не контактирует со «Спартаком».

23-летним форвардом также интересуются турецкий «Галатасарай» и греческий «Олимпиакос».

Ганаго в 29 матчах сезона-2021/22 во всех турнирах забил шесть мячей и отдал одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что продажа Федуном «Спартака» не повлияла на работу Гильермо Абаскаля.

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