СЭ: продажа Федуном «Спартака» не повлияла на работу Абаскаля

В московском «Спартаке» рассказали об атмосфере в команде после ухода из клуба Леонида Федуна.

Продажа клуба и стадиона никак не сказалась на работе главного тренера команды Гильермо Абаскаля. Испанец спокойно отреагировал на изменения в руководстве и продолжает упорно трудиться, сообщает «Спорт-Экспресс».

Федун 22 августа покинул должность президента московского клуба. Компания «ЛУКОЙЛ» сообщила, что приобрела 100% акций АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» и стадиона «Открытие Банк Арена». За время его управления команда становилась чемпионом России, завоевала Кубок и Суперкубок страны.

«Спартак» (13 очков) по итогам шести туров занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал, как он может помочь «Спартаку» после ухода из клуба Федуна.